Следствие вновь просит суд перевести Малобродского под домашний арест

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Следственный комитет вновь просит перевести под домашний арест фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского. Ранее в апреле СКР уже подавал ходатайство о смягчении меры пресечения, однако суд отказал в этом.

СКР вновь обратился в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения для обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии" Алексея Малобродского, сообщает "Интерфакс".

25 апреля СКР уже просил суд о смягчении пресечения с заключения под стражу на домашний арест, приняв во внимание возраст и здоровье Малобродского. 27 апреля Басманный суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Малобродский содержится в СИЗО с июня 2017 года.

Худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор театра и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-гендиректор организации Юрий Итин, экс-главбух Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на культурный проект "Платформа".

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