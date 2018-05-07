Правительство Медведева ушло в отставку

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий правительства. Согласно Конституции России, это необходимый процесс после вступления в должность нового президента.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку после вступления в должность президента Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

После сложения полномочий правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Ранее сообщалось, что 8 мая в Госдуме будет рассмотрена кандидатура на пост премьер-министра. Согласно Конституции, председатель правительства назначается президентом с согласия Госдумы.

Не позднее недельного срока с назначения новый премьер должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также кандидатов на посты вице-премьеров и федеральных министров.

7 мая в Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина.

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