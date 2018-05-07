Собянин об инаугурации Путина: "Начинается отсчет нового политического цикла"

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Глава московского правительства Сергей Собянин в своем Twitter назвал инаугурацию Владимира Путина знаковым событием, добавив, что дан отсчет новому политическому циклу, в котором Россия продолжает двигаться вперед, несмотря на попытки ее "раскачать".

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в своем Twitter инаугурацию президента России Владимира Путина, назвав это "знаковым событием" и добавив, что с этого момента "начинается отсчет нового политического цикла".

Инаугурация - событие знаковое. С этого дня начинается отсчет нового политического цикла, ожидание новых больших решений и перемен. О чем сегодня и сказал Президент РФ Владимир Путин. Корабль под названием Россия идет вперед, несмотря на штормы, попытки раскачать его и остановить — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 мая 2018 г.

Ранее 7 мая Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, вступил в должность главы государства. Он принес присягу в присутствии членов правительства, сенаторов, депутатов Государственной думы и представителей Конституционного суда.

После этого президент рассказал о приоритетных задачах, которыми, по его словам, должны быть образование, здравоохранение, охрана материнства и детства. Глава государства также отметил, что остро осознает свою огромную ответственность перед народом и страной.

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