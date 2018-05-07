Премьер Чехии опроверг производство "Новичка" в стране

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг заявление президента республики Милоша Земана о производстве и тестировании нервно-паралитического вещества "Новичок" на территории страны. По его мнению, заявление главы государства "было недоразумением".

В Чехии не производилось, не тестировалось и не складировалось нервно-паралитическое вещество "Новичок", об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает ТАСС.

Он отметил, что к такому выводу пришли Службы безопасности Чехии и военной разведки. При этом Бабиш подтвердил, что в стране "в малом количестве тестировался "Новичок".

Ранее президент Чехии Милош Земан, выступая по пражскому телеканалу "Баррандов", заявил, что ​в Чехии действительно в незначительном количестве производился нервно-паралитический газ "Новичок".

"Был у нас произведен и складирован "Новичок", пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом", - сообщил он в интервью.

По словам Бабиша, это заявление президента "было недразумением".

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