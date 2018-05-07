Путин предложил Медведева на пост премьера

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Дмитрий Медведев предложен Госдуме президентом России Владимиром Путиным в качестве нового главы кабинета министров. Об этом сообщили в Кремле. Ранее Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий правительства. Согласно Конституции России, это необходимый процесс после вступления в должность нового президента.

Президент Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение премьер-министром. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

Не позднее недельного срока с назначения новый премьер должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также кандидатов на посты вице-премьеров и федеральных министров.

7 мая в Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина.