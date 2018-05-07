Самым молодым украинским миллионером оказался семилетний ребенок

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Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан рассказал, что самым юным гривневым миллионером страны является семилетний ребенок, а самому возрастному 99 лет. При этом в 2017 году количество миллионеров увеличилось на 559 человек, большинство из них стоят на налоговом учете в Киеве.

Семилетний ребенок из Черкассов оказался самым молодым гривневым миллионером Украины, самому возрастному миллионеру страны 99 лет. Такой информацией поделился исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан, передает РИА "Новости".

Всего же в 2017 году доход в более чем миллион гривен (около 38 тысяч долларов) на Украине задекларировали 4063 налогоплательщика. Это на 559 человек больше, чем в 2016-м. При этом один человек отчитался о доходе в более чем миллиард гривен.

Наибольшее число гривневых миллионеров находятся в возрасте от 45 лет, 44 процента из них ведут налоговый учет в Киеве.

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