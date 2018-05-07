К инаугурации Владимира Путина выпустили памятную марку

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Почтовая марка, посвященная инаугурации президента России Владимира Путина, вышла в понедельник в почтовое обращение. На марке изображены Спасская башня Кремля и памятная надпись, на конверте - президентский штандарт.

Почта России выпустила памятную марку в честь вступления Владимира Путина в должность президента, передает "МИР24".

На знаке - надпись о событии с датой, изображение Спасской башни и Сенатского дворца Московского Кремля. Эта марка стала четвертой – ранее подобные знаки, посвященные инаугурации президента России, выпускались в 2000, 2008 и 2012 годах.

К марке также выпустили тематический конверт. На нем изобразили президентский штандарт и памятную надпись.

"Марки, посвященные инаугурации президента, обладают самой высокой ценностью, самым большим интересом, особенно марки, имеющие штемпель гашения первого дня. Эта марка является погашенной в первый день, на ней стоит штемпель с сегодняшней датой, 7 мая, в день инаугурации. Эта марка войдет в историю России, а также станет большой ценностью для всех филателистов", - рассказал пресс-секретарь Почты России Сергей Коляда.

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