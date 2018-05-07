В многоэтажке в Ставрополе прогремел взрыв

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Взрыв произошел в одной из многоэтажек в Ставрополе. В результате пострадал как минимум один человек. Возгорания на месте происшествия нет.

В одном из многоэтажных домов в Ставрополе произошел взрыв. В результате пострадали люди, пишет "Ридус".

Инцидент произошел в одном из домов на улице Шпаковской между восьмым и девятым этажами. Там был слышен громкий хлопок.

Источники отмечают, что это не взрыв бытового газа. Возгорания на месте происшествия нет.

От взрыва пострадал как минимум один человек. На месте работают спасатели.