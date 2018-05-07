Врачи Германии предложили Меркель ввести "налог на сахар"

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Более двух тысяч медицинских работников Германии обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с призывом ввести акциз на продукты с повышенным содержанием сахара, которые вызывают диабет и ожирение. Ранее подобные меры были введены в Великобритании.

Более двух тысяч немецких врачей написали открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, министрам и лидерам партий с призывом ввести "налог на сахар" в стране, сообщает "Интерфакс".

Медики хотят ввести налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара и запретить рекламу, направленную на стимулирование спроса на сладости среди детей. Предполагается, что эти меры помогут бороться с диабетом и ожирением.

В начале апреля аналогичные меры вступили в действие в Великобритании. Власти сообщили, что доход от "налога на сахар" может составлять до 240 миллионов фунтов ежегодно. Вырученные деньги пойдут на программы по поощрению физической активности и сбалансированного питания.

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