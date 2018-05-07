Путин и Вучич проведут встречу 8 мая в Москве

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Президент России Владимир Путин 8 мая встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает пресс-служба Кремля. Вучич будет находиться в Москве с рабочим визитом для участия в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин встретится 8 мая в Москве с президентом Сербии Александром Вучичем.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран "планируют обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербского сотрудничества, ход реализации совместных инвестиционных проектов, а также обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам".

Вучич будет находиться в Москве с рабочим визитом для участия в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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