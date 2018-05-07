Госдума 8 мая рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера

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Во вторник в Госдуме рассмотрят кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России. На заседании должен присутствовать президент страны Владимир Путин. Между тем, в КПРФ заявили, что не будут голосовать за кандидатуру Медведева, а "Справедливая Россия" не определилась со своим выбором.

Депутаты Госдумы 8 мая рассмотрят кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, на заседании должен присутствовать президент России Владимир Путин.

Между тем, как отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, в понедельник состоится заседание фракции "Единой России", на котором депутаты от партии будут обсуждать предложение кандидатуры Медведева на пост премьера, и на котором будет присутствовать сам исполняющий обязанности главы правительства.

"У депутатов есть вопросы и предложения, которые они хотели бы обозначить. Именно для этого мы сегодня соберемся. По итогам заседания фракция примет соответствующее решение", - отметил глава фракции "Единой России", передает ТАСС.

Фракция "Справедливой России" в Госдуме пока не определилась, поддержит ли кандидатуру Медведева на пост премьер-министра. "Я буду сегодня настаивать на том, чтобы фракция приняла консолидированное решение и чтобы мы голосовали единогласно", - сказал глава фракции Сергей Миронов.

А в КПРФ решили точно не поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева. Об этом рассказал первый замруководителя фракции Николай Коломейцев.

Ранее президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева в качестве нового главы кабинета министров.

Перед этим Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий правительства. Согласно Конституции России, это необходимый процесс после вступления в должность нового президента.

В понедельник в Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина.