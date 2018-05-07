В Москве на месте "Бирюлевских бань" появится досуговый центр

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На юге Москвы будет построен культурно-досуговый центр. Его возведут на месте "Бирюлевских бань". Комплекс зданий с земельным участком оценивают в 89 миллионов рублей, аукцион пройдет 6 июня.

На юге Москвы в Западном Бирюлеве на месте "Бирюлевских бань" будет построен культурно-досуговый центр, пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение столичного департамента по конкурентной политике.

Уточняется, что на аукцион выставлен комплекс зданий с земельным участком в Булатниковском проезде. Его стоимость оценивается в 89 миллионов рублей.

На торги попали нежилое двухэтажное здание в 1,9 тысячи квадратных метров, одноэтажное здание в 2,9 тысячи квадратных метров, а также земельный участок площадью 0,3 гектара. Аукцион запланирован на 6 июня, заявки принимаются до 29 мая.

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