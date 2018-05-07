Захарова: в Чехии заврались по поводу "Новичка"

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Мария Захарова считает, что власти Чехии "заврались". Так официальный представитель МИД России прокомментировала заявление чешского правительства, в котором слова президента страны Милоша Земана о производстве "Новичка" в Чехии названы недоразумением.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в котором он опровергает слова президента страны Милоша Земана о производстве химвещества "Новичок" на территории страны.

"Президент Чехии публично уговаривает своих подчиненных перестать скрывать правду о разработке "Новичка". Силовики Чехии вынуждены признать, что тестирования и разработки "Новичка" велись. Через три дня премьер-министр Чехии называет слова президента Чехии недоразумением. Это просто пять баллов! Заврались!", - написала Захарова в Facebook.

Ранее чешский президент Милош Земан заявил, что в ноябре 2017 года в Брно был протестирован нервно-паралитический яд. После этого на сайте чешского правительства появилось сообщение, в котором утверждается, что "химвещество типа "Новичок" в Чехии не производилось, не исследовалось и не складировалось".

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