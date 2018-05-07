Путин присвоил звание Героя России леснику, спасшему семью от боевиков

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Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России леснику из Дагестана Зейнудину Батманову. В 2015 году он спас семью с маленьким ребенком от террористов, пожертвовав собой.

Леснику Зейнудину Батманову, который три года назад погиб в Дагестане от рук боевиков, присвоено звание Героя России. Указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации - Батманову Зейнудину Лукмановичу - инспектору по государственному контролю за лесом государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Касумкентское лесничество" (посмертно)", - говорится в документе.

Батманов в 2015 году, обходя свой участок в лесу в одном из районов Дагестана, наткнулся на боевиков, захвативших в заложники семью с ребенком. Лесник предложил себя в качестве заложника, взамен попросив отпустить эту семью домой.

Бандиты освободили семью, потребовав от Батманова вызвать местных полицейских, чтобы напасть на них из засады. Батманов отказался сделать это, и был убит. У него остались три сына и дочь.