Путин подписал указ о развитии России до 2024 года

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Владимир Путин подписал указ, определяющий цели развития России до 2024 года. В частности, в документе говорится, что к этому времени страна должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Ранее в понедельник глава государства в четвертый раз прошел церемонию инаугурации и стал на ближайшие шесть лет президентом России.

Владимир Путин подписал новый "майский" указ – "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", сообщила пресс-служба Кремля.

В документе главы государства указывается, что до 2024 года Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Число занятых в малом и среднем бизнесе поручено увеличить до 25 миллионов человек.

"Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 миллиардов долларов в год", - говорится в указе.

Среди главных задач для правительства Путин обозначил обеспечение устойчивого естественного роста численности населения страны и увеличение жизни россиян до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет).

Путин потребовал сократить уровень бедности, увеличить пенсии выше инфляции и поручил решить проблему с местами в ясельных группах детсадов. Правительству надлежит обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан. Указ содержит требование ежегодно улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов российских семей.

Президент также поручил создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня к 2024 году. Согласно указу Путина, Россия к этому времени должна войти в топ-10 стран по качеству образования. Глава государства потребовал ускоренно внедрять цифровые технологии.

Кроме того, президент поручил до октября утвердить план развития магистральной инфраструктуры и ликвидировать несанкционированные свалки в городах к 2024 году.

Таким образом, Путин продолжил традицию подписания программного указа сразу после вступления в должность. 7 мая 2012 года он подписал 11 "майских" указов, определивших основные задачи социально-экономического развития страны на ближайшие годы.

Ранее в понедельник состоялась церемония инаугурации президента на новый шестилетний срок полномочий. Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра и поручил ушедшему в отставку правительству России работать до формирования нового кабинета министров.

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