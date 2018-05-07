Медведев назвал своих кандидатов в новое правительство

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Дмитрий Медведев, являющийся кандидатом на пост главы правительства России, рассказал, с кем хотел бы работать в кабмине. Первым его заместителем может стать Антон Силуанов. Замминистра обороны Юрий Борисов может стать вице-премьером, курирующим ВПК. Кроме того, Виталий Мутко может занять пост вице-премьера по вопросам строительства, а Ольга Голодец должна стать заместителем премьера по вопросам культуры и спорта.

Кандидат на пост председателя правительства России Дмитрий Медведев предложил назначить на пост вице-премьера по вопросам строительства Виталия Мутко. Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал на встрече с фракцией "Единой России".

Кроме того, он считает необходимым назначить первым своим заместителем Антона Силуанова. "Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов", - отметил Медвевев.

Ольга Голодец, по мнению и. о. главы правительства, должна стать вице-премьером по вопросам культуры и спорта, а замминистра обороны Юрий Борисов – его заместителем, курирующим ВПК.

Дмитрий Козак может стать вице-премьером по вопросам энергетики и промышленности.

Действующая глава Счетной палаты Татьяна Голикова должна, по мнению Медведева, заняться вопросами, связанными с реализацией социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения. А сельское хозяйство возможный глава нового правительства считает правильным доверить Алексею Гордееву.

Ранее занимавшего пост первого замруководителя аппарата кабмина Максима Акимова Медведев предложил назначить вице-премьером по вопросам транспорта, связи и цифровой экономики.

Также кандидат на пост премьера предложил кандидатуру помощника президента - начальника Контрольного управления Кремля Константина Чуйченко для назначения своим заместителем - главой аппарата правительства, в случае утверждения его главой кабмина.