Фигуристка Медведева уйдет от тренера Тутберидзе к канадскому специалисту

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​На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России появилось заявление фигуристки Евгении Медведевой о том, что она прекратила свое сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Теперь спортсменка будет тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера, но продолжать представлять Россию на соревнованиях.

Российская фигуристка Евгения Медведева официально прекратила свое сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Такое заявление сделала сама спортсменка, которую цитирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках (ФФКК) России.

"Я буду продолжать выступать за сборную России, оставаясь в школе "Самбо-70", тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне", - подчеркнула Медведева.

При этом она поблагодарила Этери Тутберидзе и весь тренерский штаб "за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу".

"Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться", - отметила фигуристка.

"Надеюсь, что пройдёт время, и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих, продолжить честно работать", - подчеркнула россиянка.

По ее словам, после Олимпиады-2018 она прошла медицинское обследование в Германии. Ей настоятельно рекомендовали воздержаться от нагрузок. В результате Медведева была вынуждена пропустить два месяца полноценных тренировок.

Ранее в мае стало известно, что Евгения Медведева прекратит работу с Этери Тутберидзе. Подчеркивалось, что конфликта между ними нет, а вопрос о новом наставнике будет решать Федерация фигурного катания на коньках России.

На Олимпийских играх в Пхенчхане 18-летняя Евгения Медведева выиграла две серебряные медали в командных соревнованиях и в одиночном зачете.