Собянин наградил победителей конкурса "Московская весна a cappella"

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил гран-при победителям конкурса "Московская весна a cappella". Гран-при фестиваля получил вокальный коллектив Six Appeal из США. До объявления результатов мэр пообщался с членами жюри, конкурсантами и иностранными блогерами, которые приехали на фестиваль.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии награждения победителей второго международного музыкального конкурса "Московская весна a cappella", передает TVC.RU.

За десять дней гостями фестиваля стали более четырех миллионов человек, участники состязания исполнили восемь тысяч композиций. Обладателем Гран-при конкурса стал вокальный коллектив Six Appeal из США. С членами международного жюри конкурса встретился Сергей Собянин. Он выразил надежду, что "Московская весна a capella" станет ежегодным событием.

"Мы много проводим фестивалей, это добрая московская традиция. Но фестиваль"Московская весна a cappella" - уникальный фестиваль. Все расцветает. Становится тепло, у лиц появляются улыбки, и вы выходите к ним навстречу. Это замечательный фестиваль, который дарит нам хорошее настроение. Спасибо, друзья! С наступающим праздником Днем Победы", - сказал Собянин.

В номинации "Соло" первое место занял вокалист Etnofreestyler из Сургута. В категории "Малая вокальная группа" первое место поделили группы The Alley Cats из США и Metro Vocal Group из Китая и США. В номинации "Средняя вокальная группа" первое место заняли немецкая группа Onair и венгерский коллектив Fool Moon. Что касается лучших в категории "Большая вокальная группа", первое место заняли The Buzztones из Великобритании, Московский казачий хор. Приз зрительских симпатий получили москвичи Moscow Gospel Team, студенческий хор Крымского инженерно-педагогического университета из Симферополя.

География фестиваля расширилась по сравнению с прошлым годом. Всего на участие в конкурсе было подано порядка 250 заявок. Из них были отобраны 184 исполнителя и коллектива из 16 стран мира – Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Португалии, России, США, Украины, Франции и Южной Кореи. При этом участники из Германии, Израиля, Индии, Китая, Португалии и Южной Кореи приехали на конкурс впервые.

Россию на конкурсе представили исполнители из более 40 регионов. К примеру, чтобы принять участие в конкурсе, группа Round 7 приехала из Благовещенска, преодолев 7 881 километр. Москву представляли 85 коллективов и сольных исполнителей. В частности, на фестивале выступил самый большой женский хор из 50 человек – женский хор МГИМ им. А.Г. Шнитке.

В состав жюри музыкального конкурса вошли российские и зарубежные продюсеры, исполнители, журналисты и преподаватели вокала. Среди них – Виктор Дробыш, Андреа Фигало, Василий Герелло, Мишель Вейр, Матиас Беккер, Любовь Казарновская, Валерия, Иосиф Пригожин, Вячеслав Петкун, Стас Пьеха, Варвара и другие.

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