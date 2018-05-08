Собянин пригласил москвичей отпраздновать День Победы на улицах Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин пригасил жителей столицы отпраздновать День Победы на улицах Москвы. Обращение к горожанам он разместил в своем официальном микроблоге в Twitter. Глава города отметил, что в честь торжества была подготовлена большая праздничная программа.
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей города на праздничные мероприятия в честь Дня Победы, которые пройдут в столице 8 и 9 мая 2018. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Дорогие москвичи, приглашаю вас отметить День Победы на столичных улицах. Мы подготовили на 8 и 9 мая большую программу: концерты, театры в парках, "Поезд Победы". Давайте встретим этот великий праздник вместе", - написал мэр.
На Красной площади 9 мая пройдет парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В течение дня в столичных парках пройдут реконструкции исторических событий, квесты, джазовые выступления, шоу чечеточника, уроки танцев краковяк и рио-рита, передает АГН "Москва".
Также в Парке Горького в День Победы пройдет концерт Большого симфонического оркестра на Фонтанной площади. В 22:00 в столице начнутся запуски салюта и фейерверков.
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