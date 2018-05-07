Из-за попытки заблокировать Telegram пострадали около 400 интернет-ресурсов

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В результате попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram в России пострадали около 400 интернет-ресурсов. Сейчас ведомство проводит работу с компаниями, пострадавшими из-за блокировки сервиса.

Примерно 400 интернет-ресурсов пострадали в результате блокировки мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего на горячую линию Роскомнадзора поступило 1,3 тысячи обращений о нарушении работы интернет-ресурсов в связи с блокировкой.

"Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1,3 тысячи обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram", - подчеркнули в пресс-службе.

Совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) ведомство проводит работу с компаниями, пострадавшими в результате блокировки сервиса.

Всего в Роскомнадзоре получили несколько десятков тысяч обращений, но только в 1,3 тысячи из них были указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса.

7 мая глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что в Роскомнадзор поступило 46 тысяч обращений по поводу неправомерной блокировки интернет-ресурсов. По его словам, все случаи придется рассматривать индивидуально. Он также предложил представителям пострадавших сайтов обращаться за компенсацией в суд.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Эти действия затрагивали в том числе VPN и прокси-серверы, через которые российские пользователи все еще могли получить доступ к сервису. В результате были заблокированы IP-адреса Microsoft, Google и Amazon, что привело к сбоям в работе ряда интернет-сервисов.