Голосование. Власть сможет решить проблему бедности в России?

Тема программы "Право голоса": "Решительный прорыв". В понедельник состоялась церемония инаугурации президента. Традицию майских указов сразу после вступления в должность Владимир Путин продолжил подписанием большого программного указа. В списке поручений есть улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан и многое другое. На должность премьер-министра Владимир Путин предложил назначить Дмитрия Медведева.