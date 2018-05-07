Цена нефти марки Brent выросла до $76 за баррель впервые с ноября 2014 года

Теги: нефть Экономика цена

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле текущего года во время торгов на бирже ICE в Лондоне выросла до 76,15 доллара за баррель. Эксперты связывают рост цен на нефть с геополитической напряженностью.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года во время торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,4%, до 76,15 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи, передает ТАСС.

Ранее стоимость нефти этого сорта находилась выше 76 долларов за баррель 27 ноября 2014 года.

23 апреля цена нефти марки Brent достигла 75 долларов за баррель впервые с 26 ноября 2014 года. Эксперты связывают рост цены на нефть с геополитической напряженностью.