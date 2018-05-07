Сборная России победила команду Белоруссии в матче ЧМ по хоккею

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Сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 6:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Встреча прошла в Копенгагене. Шайбы забросили Павел Дацюк (дважды), Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин и Кирилл Капризов.

Сборная России победила команду Белоруссии в матче чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 6:0, передает ТАСС.

Шайбы забросили Павел Дацюк (дважды), Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин и Кирилл Капризов.

Сборная России - единственная команда на турнире, которая не пропустила ни одной шайбы. Ранее россияне победили французов (7:0) и австрийцев (7:0).

Сборная России занимает первое место в группе "А". В следующем матче 10 мая российские хоккеисты сыграет с командой Чехии.

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