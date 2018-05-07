На Украине пригрозили Adidas судом из-за платья с надписью USSR
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Украинский институт нацпамяти пригрозил компании Adidas судом в случае распространения в стране продукции "с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима". Речь идет о платье с надписью USSR. Продукция ранее вызвала возмущение у МИД Литвы. В ведомстве заявили, что Adidas "болен имперской ностальгией".
Украинский институт национальной памяти возмутился советской символикой на новой одежде от Adidas. Речь идет о красном платье с надписью USSR. На Украине пригрозили компании судом в случае распространения в стране этой одежды, передает ТАСС. Глава института Владимир Вятрович считает это нарушением моральных норм.
"Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. Потому что в родной для нее Германии, которая прошла через процессы денацификации - это нарушение не только юридических, но и моральных норм. Для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики, под которой были убиты миллионы наших земляков", - заявил он.
Коммунистическая символика запрещена на Украине в соответствии с законом о декоммунизации, который вступил в силу в мае 2015 года.
Накануне продукция вызвала возмущение у МИД Литвы. В ведомстве заявили, что Adidas "болен имперской ностальгией".
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