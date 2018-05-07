В британском Оксфорде произошла стрельба

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Стрельба произошла в британском Оксфорде. Очевидцы сообщают о хлопках, похожих на взрывы. После перестрелки сотрудники полиции начали переговоры с вооруженным мужчиной.

В британском городе Оксфорд полиция расследует сообщения о стрельбе, которая предположительно произошла в центре города, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По словам очевидцев, были слышны не только выстрелы, но и хлопки, похожие на взрывы.

Газета The Independent отмечает, что в одном из районов города произошла перестрелка между правоохранителями и вооруженным мужчиной. В настоящий момент полицейские ведут с ним переговоры.

Один человек в результате происшествия получил незначительные травмы.