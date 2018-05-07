Путин будет постоянно пользоваться лимузином проекта "Кортеж"

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Владимир Путин будет пользоваться лимузином проекта "Кортеж" на постоянной основе, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Именно этим автомобилем президент воспользовался во время церемонии инаугурации.

Президент России Владимир Путин, который во время инаугурации воспользовался новым отечественным автомобилем, теперь будет пользоваться им постоянно, передает ТАСС.

"Будет постоянно", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, откажется ли Путин от использования Mersedes.

Путин, в понедельник вступивший в должность президента России, выехал из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, на инаугурацию в Большой Кремлевский дворец на новом российском лимузине. На машине стоял значок Aurus, а также название модели - "Сенат".

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