В Саратове частично обрушился пятиэтажный дом
Теги: мчс обрушение Происшествие саратов
Около 150 человек эвакуировали из пятиэтажного жилого дома в Саратове после того, как кирпичная кладка угла обрушилась с первого по пятый этажи. Предварительно, никто не пострадал.
В Саратове произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома. В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.
"Произошло обрушение кирпичной кладки угла жилого дома с первого по пятый этажи по адресу: проспект Строителей, 27, корпус "А", - сообщил агентству РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС.
Из здания было эвакуировано около 150 человек.
Читайте также:
В многоэтажке в Ставрополе прогремел взрыв
В Татарстане мужчина с ножом поджег детский сад