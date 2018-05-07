20:17, 07 мая 2018

В Саратове частично обрушился пятиэтажный дом

Теги:  мчс  обрушение  Происшествие  саратов

Около 150 человек эвакуировали из пятиэтажного жилого дома в Саратове после того, как кирпичная кладка угла обрушилась с первого по пятый этажи. Предварительно, никто не пострадал.

В Саратове произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома. В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.

"Произошло обрушение кирпичной кладки угла жилого дома с первого по пятый этажи по адресу: проспект Строителей, 27, корпус "А", - сообщил агентству РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС.

Из здания было эвакуировано около 150 человек.

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