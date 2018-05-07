Володин оценил предложенные Медведевым кандидатуры в новое правительство

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Названные Дмитрием Медведевым кандидатуры вице-премьеров в новый кабинет министров отличают профессионализм и опыт. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кандидатуры вице-премьеров в новый кабинет министров, названные исполняющим обязанности главы правительства Дмитрием Медведевым, отличают профессионализм и опыт. Об этом сообщает ТАСС.

"Это кандидаты, которых депутаты Государственной думы хорошо знают по совместной работе, они прошли в правительстве Дмитрия Анатольевича Медведева большую школу, показав себя профессионалами в ситуации вызовов и экономического кризиса", - отметил глава нижней палаты парламента России.

Ранее кандидат на пост председателя правительства России Дмитрий Медведев предложил ряд кандидатур на должности своих заместителей. В частности, он считает необходимым назначить первым своим заместителем Антона Силуанова.

Кроме того, Медведев предложил назначить на должность вице-премьера по вопросам строительства Виталия Мутко. Ольга Голодец, по мнению и. о. главы правительства, должна стать вице-премьером по вопросам культуры и спорта, а замминистра обороны Юрий Борисов – его заместителем, курирующим ВПК.