Трамп не приедет на открытие посольства США в Иерусалиме
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Церемония открытия посольства США в Иерусалиме пройдет без президента этой страны Дональда Трампа. Делегацию возглавит заместитель главы Госдепа Джон Салливан.
Президент США Дональд Трамп решил не приезжать в Израиль на церемонию открытия посольства в Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
Делегацию возглавит заместитель госсекретаря Джон Салливан.
Церемония пройдет 14 мая 2018 года. Ранее Трамп не исключал, что может сам посетить ее.