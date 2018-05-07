21:10, 07 мая 2018

Трамп не приедет на открытие посольства США в Иерусалиме

Теги:  В мире  сша  израиль  трамп  посольство

Церемония открытия посольства США в Иерусалиме пройдет без президента этой страны Дональда Трампа. Делегацию возглавит заместитель главы Госдепа Джон Салливан.

Президент США Дональд Трамп решил не приезжать в Израиль на церемонию открытия посольства в Иерусалиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

Делегацию возглавит заместитель госсекретаря Джон Салливан.

Церемония пройдет 14 мая 2018 года. Ранее Трамп не исключал, что может сам посетить ее.

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