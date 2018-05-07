Путин намерен вывести экономику России в пятерку лучших

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Владимир Путин обнародовал список стратегических задач на предстоящие шесть лет своего пребывания на посту президента. Среди них повышение продолжительности жизни, увеличение масштабов жилищного строительства и снижение ставок по ипотечным кредитам. России предстоит достичь темпов экономического роста выше среднемировых и войти в пятерку ведущих стран.

"Новый майский указ" - так назвали опубликованный в понедельник документ. Готовили его несколько месяцев. В основе - послание президента Федеральному Собранию. Указ во многом программный - "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Документ появился на сайте Кремля уже через несколько часов после вступления Владимира Путина в должность президента, передает "ТВ Центр". Торжественная речь главы государства и положения указа во многом перекликаются.

"Владимир Владимирович все озвучил. Какие задачи стоят перед страной. Перед нами конкретно. Потому что за выполнение этих задач отвечаем конкретно мы. Люди, живущие в этой стране", - сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Задачи, которые поставлены, архисложные! И это нацеливание на прорыв потребует от каждого на своем рабочем месте такого же прорыва и нельзя смотреть только на президента, чтобы только он что-то сделал для нас. Мы сами должны сделать для своей страны", - прокомментировал командор Косинского детского морского клуба капитан I ранга Михаил Шадрин.

Задачи амбициозные! Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик планеты, а темпы роста быть выше общемировых. Это благоприятно скажется на реальных доходах населения - они вырастут. Уровень бедности, напротив, вдвое сократится. Инфляция при этом не должна превышать четырех процентов. А рост пенсий и других социальных пособий превысит эту цифру.

"Если раньше бизнес, он и сегодня в экономике идёт к деньгам, там, где можно получить больше прибыли, то сегодня политика президента, я это вижу особенно в Дагестане, это говорит о том, о чем он сказал в своем выступлении - власть для людей", - заявил исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев.

Между глобальными общенациональными задачами и запросами рядовых граждан - прямая связь. Это адресовано, прежде всего, представителям региональной и муниципальной власти. В зале практически весь губернаторский корпус. Люди хотят, чтобы их вопросы решались без проблем и проволочек. О начале нового политического цикла в соцсети пишет и мэр Москвы. Он среди приглашенных на церемонию.

"Инаугурация - событие знаковое. С этого дня начинается отсчет нового политического цикла, ожидание новых больших решений и перемен. О чем сегодня и сказал президент России Владимир Путин. Корабль под названием Россия идет вперед, несмотря на штормы, попытки раскачать его и остановить", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"Сегодня говорилось о важности работы с людьми. Сделать жизнь наших граждан намного лучше и, конечно, на нас лежит огромная ответственность, постоянно работать, чтобы решить все поставленные задачи президентом", - уверен губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

До 1 октября правительство должно утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанный до 2024 года. Транспортные коридоры, экономические связи регионов и доступная электроэнергия. Каждый год необходимо улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей. Через шесть лет проблема должна исчезнуть вовсе. Цель - сделать ставку по ипотеке ниже 8%. Должны исчезнуть очередь в ясли. Это все - поддержка молодых семей. Поддержке традиционных ценностей, материнства и детства президент призвал уделить особое внимание. Ведь именно молодёжи предстоит строить страну дальше, добиваться ещё больших успехов, чем их родители, уважать и продолжать историю Отечества.

"Очень радостно, что большая часть нашей молодежи, она видит будущее России и своё место в этом будущем", - сказала Герой Труда России Людмила Корнилова.

"Как учитель литературы я бы хотела, чтобы больше включили литературу нравственную и, конечно, чтобы с исторической стороны не забывали об истории, о памятниках, литературы. О войне мало стало. Это важно", - комментирует Герой Труда России Галина Громова.

Политику внешнюю президент затронул лишь вскользь. Москва выступает за равноправие и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами. Россия - сильный, активный и влиятельный участник международных отношений.

"Я все время слышу от него уважительное отношение к партнёрам. Он говорит "партнёры" даже в отношении к тем, кто с нами не хочет быть партнером. Мне кажется, культурные связи нельзя прерывать, потому что они могут остаться единственными. Мостик, по которому можно будет пройти. Поэтому я желаю ему больших успехов, ну, а мы, каждый, будем в своем деле помогать", - заявил народный артист России Евгений Миронов.

Многие зарубежные журналисты отметили, что сегодняшняя речь Владимира Путина была программной. Задачи на ближайшие шесть лет перед страной поставлены. За океаном отчётливо услышали слово "прорыв". Причем, подчеркнуто во внутриполитическом контексте. Безусловно, всех впечатлил и сам церемониал.

Блеск кремлевских коридоров и строгий протокол. Эта церемония вступления в должность избранного главы государства седьмая в новейшей российской истории. В основе лежит еще сценарий, разработанный для Бориса Ельцина. Однако каждый президент привносит в неё что-то своё. Особенность этой церемонии - рекордное количество гостей, почти шесть тысяч человек. Всех собравшихся даже Кремлевские залы не смогли вместить.

В это же время за полторы тысячи километров от столицы, в Новороссийске, активисты устроили флешмоб. Однако, пожалуй, самое необычное поздравление главе государства приготовили кондитеры из Свердловской области. Народная любовь со вкусом бисквита (см. видео).

Матвей Шестаков, Лилия Акиньшина, Андрей Талалай, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр", Москва.

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