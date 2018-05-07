Как в Крыму готовятся к шествию "Бессмертного полка"

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Последние приготовления к шествию "Бессмертного полка" проходят по всей России. Жители страны поднимают семейные архивы, перепечатывают пожелтевшие снимки военных лет своих героев, защитников Родины. Им активно помогают волонтёры. В День Победы миллионы людей с портретами дедов и прадедов и с чувством гордости и благодарности тем, кто защищал страну от врага, встанут в единый строй "Бессмертного полка".

В специальной брошюре – подробная инструкция. Что нужно сделать, чтобы 9 мая пройти в составе "Бессмертного полка". Только в прошлом году с портретами ветеранов вышел каждый десятый житель Симферополя, передает "ТВ Центр".

"Очень много желающих, много вопросов. У нас горячая линия работает. Много звонков. Мы стараемся всех информировать. Для нас это тоже важно", - рассказала волонтер Анна Левицкая.

Владимир Кайдановский – один из первых организаторов этой акции на полуострове. Вместе с бойцами студенческих стройотрядов он помогает тем, кто хочет принять участие в шествии. А таких с каждым годом становится все больше.

"Самое приятное в этой тенденции – больше становится молодежи. С какой гордостью они несут эти плакаты, штендера с героями своих семей. Кто-то погиб во время войны, кто-то жил много лет и после нее. Это семейная история", - отметил глава крымского отделения российских студенческих отрядов Владимир Кайдановский.

Фотолаборатории по всей стране спешат к 9 мая. Нужно успеть напечатать сотни тысяч транспарантов для "Бессмертного полка". У военных фотографий, говорят специалисты, особая энергетика.

Часто люди приносят настоящие семейные реликвии. Например, военная книжка и небольшая фотография – все что осталось на память от прадеда.

Виктория Иванова еще школьницей впервые приняла участие в шествии "Бессмертного полка" с портретом своего прадеда. Именно она нашла сведения о том, где он похоронен. Раньше никто в семье этого не знал.

Уже несколько лет Виктория проводит экскурсии в музее гимназии, где раньше училась. Рассказывает о героях третьей гвардейской дивизии народного ополчения, защищавшей Ленинград. Именно с их портретами в этом году ученики гимназии пройдут в строю "Бессмертного полка".

"Не у всех в семьях есть возможность пройти с этими портретами, у кого-то уже не осталось родственников и мы считаем, что эти люди не должны быть забыты", - отметила участница "Бессмертного полка" Виктория Иванова.

"Бессмертный полк" не только помогает хранить семейные истории. Зачастую благодаря этой акции люди открывают её заново. Только в прошлом году по всей стране с портретами своих героев прошли почти восемь миллионов человек.

Борис Максудов, Станислав Ильин, Максим Володин, "ТВ Центр", Крым