Победителем "Московской весны a cappella" стала группа из США

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В столице названы имена победителей конкурса "Московская весна a cappella". В нем приняли участие музыканты из 16 стран и 40 регионов России. За десять дней гостями фестиваля стали более четырех миллионов человек, участники состязания исполнили восемь тысяч композиций. Артисты и зрители заявляют - такой атмосферы, как в Москве, нет нигде. А Сергей Собянин, который приехал наградить победителей, высказал мнение, что "Московская весна" удачно замкнет круг столичных сезонных фестивалей.

Джаз из Генуи, фолк из Новосибирска, кантри из Сиэтла, соул из Калифорнии. Москва превратилась в музыкальную столицу мира. А конкурс "Московская весна a cappella" каждый день устанавливал новые рекорды, передает "ТВ Центр". Пели на улицах и бульварах, на крышах и балконах. За один только финальный день - 173 концерта. Успеть на каждый было почти невозможно. Зрители передвигались по Москве с невероятной скоростью - лишь бы услышать как можно больше. Оно того стоило. Музыканты из разных стран влюбились в Москву с первого раза.

На церемонии награждения победителей конкурса стало ясно: теперь эти люди - друзья на всю жизнь. У всех - одно желание - поблагодарить за праздник тех, кто его устроил. Потому все с таким нетерпением ждали мэра Москвы. Первые впечатления - от членов звездного жюри.

"Вы знаете, что радостно? Что иностранцы увозят с собой такое впечатление о Москве! Они в таком восторге! Говорят, самая красивая столица мира!" – рассказала член жюри конкурса, народная артистка России Валерия.

Как оказалось, не только самая красивая, но и самая яркая - по впечатлениям (см. видео).

"Москва - лучший город Земли, как известно, поэтому здесь такие уникальные фестивали. Добро пожаловать в Москву, приезжайте еще, мы будем рады вас видеть", - сказал Собянин.

Желающих высказать мэру свои эмоции лично оказалось так много, что его с трудом отпустили на сцену. А Сергей Собянин сам открыл церемонию награждения - со слов благодарности.

"Мы много проводим фестивалей, это добрая московская традиция. Но фестиваль "Московская весна a cappella" - уникальный фестиваль. Все расцветает. Становится тепло, у лиц появляются улыбки, и вы выходите к ним навстречу. Это замечательный фестиваль, который дарит нам хорошее настроение. Спасибо, друзья! С наступающим праздником Днем Победы", - заявил Собянин.

Гран-при в результате получили американцы. На сцене были слезы - от неожиданности, рядом с ней - танцы - от восторга. Даже члены жюри - с трудом сдерживали эмоции.

"Это голосовой конкурс! Здесь нет фонограммы, здесь все честно. И это символизирует начало весны в Москве!" – прокомментировал продюсер, член жюри конкурса Иосиф Пригожин.

Самое главное, что "Московская весна" на этом не заканчивается. 8 и 9 мая будет специальная программа, посвященная Дню Победы. В столице с утра до вечера будут звучать военные песни в исполнении музыкантов из России и Португалии, из Америки и Китая. Никакого языкового барьера, никакого соперничества. Подпевать не просто - можно, а нужно. Такая она, необыкновенная, московская весна.

Ольга Стрельцова, Андрей Булычев, Михаил Фёдоров, Максим Сидоренко, Олег Лапшов, "ТВ Центр", Москва.

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