Трамп поздравил Путина с инаугурацией

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Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп поздравляет Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Также она отметила, что Вашингтон с нетерпением ждет момента, когда удастся наладить отношения с Москвой.

Глава Белого дома США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря администрации американского лидера Сару Сандерс.

"Президент поздравляет его [Путина] и с нетерпением ждет того времени, когда мы, как мы надеемся, сможем наладить отношения с Россией", - отметила она.

Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, 7 мая официально вступил в должность главы государства. Российский лидер принес присягу в присутствии членов правительства, сенаторов, депутатов Госдумы и представителей Конституционного суда.

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