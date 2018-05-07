В Сирии открыли гумкоридор для вывода боевиков из зоны "Хомс"

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В Сирии в районе населенного пункта Эр-Растан открыли гуманитарный коридор для вывода боевиков и членов их семей из зоны деэскалации "Хомс". Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

В районе сирийского населенного пункта Эр-Растан открыли гумкоридор для вывода боевиков и членов их семей из зоны деэскалации "Хомс", передает ТАСС.

"В рамках ранее достигнутых договоренностей Центром по примирению начат вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации "Хомс". Для этих целей с сегодняшнего дня открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эр-Растан", - рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

Он также сообщил, что совместным ирано-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Дераа.

Евтушенко добавил, что в Восточной Гуте обстановка нормализуется, идет процесс восстановления мирной жизни. В городе Дума продолжается расчистка завалов с помощью тяжелой автодорожной техники, восстанавливаются объекты жилищно-коммунального хозяйства, проводится разминирование жилых строений, вывоз боеприпасов и мин.

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