В Сирии разбился российский вертолет Ка-52
Теги: минобороны вертолет Сирийский конфликт
Два летчика погибли при катастрофе российского вертолета Ка-52 в Сирии. В Минобороны сообщили, что причиной трагедии могла стать техническая неисправность.
В Сирии российский вертолет Ка-52 потерпел катастрофу. Погибли оба летчика, передает ТАСС.
В Минобороны сообщили, что это произошло "при выполнении планового полета над восточными районами Сирии".
В ведомстве подчеркнули, что поисково-спасательной группой тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования.
"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", - отметили в Минобороны.