23:59, 07 мая 2018

В Сирии разбился российский вертолет Ка-52

Теги:  минобороны  вертолет  Сирийский конфликт

​Два летчика погибли при катастрофе российского вертолета Ка-52 в Сирии. В Минобороны сообщили, что причиной трагедии могла стать техническая неисправность.

В Сирии российский вертолет Ка-52 потерпел катастрофу. Погибли оба летчика, передает ТАСС.

В Минобороны сообщили, что это произошло "при выполнении планового полета над восточными районами Сирии".

В ведомстве подчеркнули, что поисково-спасательной группой тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования.

"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", - отметили в Минобороны.

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