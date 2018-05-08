США могут начать вводить санкции против поставщиков российского ОПК

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В 2019 году президент США может получить полномочия по введению санкций в отношении поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса. Особое внимание уделят военному оборудованию и продвинутым образцам вооружения.

Представители конгресса Соединенных Штатов Америки выступили с предложением наделить президента страны полномочиями по введению санкций в отношении поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект на 2019 год.

В тексте документа уточняется, что акцент будет сделан на цепочку снабжения российской оборонной промышленности, которая связана с производством военного оборудования и продвинутых образцов вооружения. Особое внимание в законопроекте уделяется правительствам "государств-спонсоров терроризма, которые получают оборудование из России".

Вместе с тем у президента останется право не включать в санкционные списки людей, чья деятельность важна для вопросов национальной безопасности США. При этом после вступления соответствующего закона в силу у главы государства будет 120 дней, чтобы представить конгрессу информацию о каналах поставок, которые используются для российских программ торговли оружием.

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