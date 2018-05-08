Минобороны опубликовало документы о прототипах героев фильмов о войне

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Минобороны накануне Дня Победы опубликовало уникальные документы из своих архивов - личные дела, наградные листы, фотографии героев Великой Отечественной, о подвигах которых были сняты самые известные советские кинофильмы.

Минобороны опубликовало документы о героях, чьи образы стали основой фильмов о войне. Пожелтевшие исторические формуляры, снимки, сделанные ещё в годы войны - например, портрет героя Советского Союза Евдокии Бершанской - командира авиаполка "ночных ведьм", наводивших ужас на фашистов. Приказ об основании таких соединений, целиком состоявших из девушек, как следует из архивной подборки, был рассекречен только в 1990 году. Сняла фильм режиссер Евгения Жигуленко, которая сама в этом полку командовала звеном, отмечает "ТВ Центр".

А вот сценаристом другой легендарной военной драмы - "Экипаж машины боевой" - стал герой Советского Союза Александр Милюков. Он участвовал в битве на Курской дуге - фильм посвящен этому крупнейшему танковому сражению. На сайте есть личные дела командиров подводных лодок "Щ-403" и "Щ-422" - их истории послужили основой для экранного образа капитана Строгова в ленте "Командир счастливой "Щуки". Представлены также оперативные сводки героической битвы за Днепр, которой посвящён знаменитый фильм "Батальоны просят огня".