Два человека погибли при столкновении поездов в Германии

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На юго-востоке Германии столкнулись товарный и пассажирский поезда. Погибли по меньшей мере два человека, не менее 10 пострадали.

В Германии столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Погибли двое - машинист и пассажирка. Еще по меньшей мере 14 человек получили травмы, несколько пострадавших - в тяжелом состоянии, передает "МИР24".

Авария произошла накануне вечером на участке между городами Ингольштадт и Аугсбург, в южной Баварии. По предварительной информации, составы столкнулись из-за того, что не сработал путевой переключатель.