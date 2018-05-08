Bentley экс-губернатора Сахалина продали на аукционе

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Автомобиль Bentley Mulsanne, принадлежавший экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, продали с аукциона за 6,7 миллиона рублей. Сам бывший чиновник ныне отбывает наказание в колонии строгого режима за получение взяток и легализацию преступных доходов. Ранее было конфисковано имущество его семьи.

Принадлежавший бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину автомобиль Bentley Mulsanne был продан на аукционе за 6,7 миллиона рублей, покупатель должен будет оплатить лот в течение 10 рабочих дней. Об этом сообщает "Интерфакс".

Продать машину удалось только со второй попытки. В первый раз автомобиль выставили на аукцион по цене в 6,4 миллиона рублей, но позднее победитель торгов отказался оплатить покупку.

В феврале 2018 года Хорошавин был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в получении взяток и легализации преступных доходов в составе группы. Его также оштрафовали на 500 миллионов рублей и лишили государственных наград. Ранее у семьи бывшего губернатора конфисковали имущество на 1,1 миллиарда рублей.

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