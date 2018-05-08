В России к 2019 году создадут экотехнопарки для отходов

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Минпромторг планирует к 2019 году создать в россии сеть экотехнопарков, которые будут заниматься переработкой отходов и созданием новых товаров из полученных ресурсов. В настоящее время ведомство занято поисками инвесторов. Уровень переработки может вырасти с 10 до 70-80 процентов.

В 2019 году в России могут появиться специальные экотехнопарки, предназначенные для переработки отходов и создания из полученных материалов новых товаров. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства промышленности и торговли Виктора Евтухова.

Уточняется, что ведомство окажет поддержку этой инициативе для привлечения потенциальных инвесторов. Сейчас рассматривается вопрос о субсидировании процентных ставок по кредитам на оборудование.

В настоящее время уровень переработки отходов в России оценивается лишь в 10 процентов. В Минпромторге рассчитывают, что появление экотехнопарков поможет поднять этот показатель до 70-80 процентов.

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