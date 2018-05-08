ЕС рассмотрит очередные санкции против России из-за выборов президента в Крыму

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Евросоюз может ввести новые антироссийские санкции из-за проведения президентских выборов в Крыму и Севастополе 18 марта. В случае, если послы стран ЕС согласуют введение новых ограничительных мер, это решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС.

Комитет постпредов стран Евросоюза может рассмотреть вопрос, связанный с ограничительными мерами из-за "подрыва территориальной целостности" Украины, сообщает ТАСС.

Речь идет, в частности, о проведении выборов президента России на территории Крыма и Севастополя.

В случае, если послы стран ЕС согласуют введение новых антироссийских санкций, то это решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС.

19 марта руководство Евросоюза заявило, что не признает проведение выборов президента России в Крыму из-за "нелегальной аннексии полуострова и Севастополя".

"Евросоюз не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - говорилось тогда в заявлении.

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