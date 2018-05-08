Экзамен по географии может стать обязательным для школьников

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До конца мая 2018 года может быть принято решении о введении еще одного обязательно ГИА и ЕГЭ для школьников - по географии. Пока же обязательными являются только русский язык и математика. По статистике, географию как дополнительный предмет для сдачи выбирают около 20 тысяч учащихся.

Выпускники 9-х и 11-х классов могут в ближайшем будущем получить обязательный для сдачи ГИА и ЕГЭ по географии, передают "Известия" со ссылкой на документ с проектом развития географического образования.

Соответствующее решение может быть принято до конца мая 2018 года. В его разработке участвуют представители Русского географического общества и Министерства образования и науки. Сами авторы проекта говорят, что география как предмет крайне важна для "формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи".

В настоящее время обязательными для школьников являются только ГИА и ЕГЭ по русскому и математике. При этом в качестве дополнительного экзамена географию сейчас выбирают около 20 тысяч выпускников в год, а, для сравнения, обществознание - почти 400 тысяч. Также отмечается, что в Москве не больше десятка высших учебных заведений, для поступления в которые обязательно нужно сдавать географию.

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