Генпрокурор Нью-Йорка подал в отставку из-за обвинений в насилии

Теги: Общество сша обвинение

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман подал в отставку из-за статьи The New Yorker, где четыре женщины обвинили его в насилии. С обвинениями Шнайдерман не согласился, однако признал, что подобное помешает ему дальше исполнять свои профессиональные обязанности.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман подал в отставку после того, как в статье журнала The New Yorker были опубликованы обвинения в насилии против него от четырех женщин. Об этом пишет "Интерфакс".

Шнайдерман подчеркнул, что не согласен с обвинениями, однако они могут помешать его дальнейшей профессиональной деятельности. Он также заявил, что для него было честью "служить жителям штата Нью-Йорк".

Обвинения женщин в адрес Шнайдермана касались, как они выразились, побоев и запугиваний. С каждой из них экс-генпрокурор штата состоял в близких отношениях.

Читайте также:

Два человека погибли при столкновении поездов в Германии

Bentley экс-губернатора Сахалина продали на аукционе

США могут начать вводить санкции против поставщиков российского ОПК