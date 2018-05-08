Генпрокурор Нью-Йорка подал в отставку из-за обвинений в насилии
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман подал в отставку из-за статьи The New Yorker, где четыре женщины обвинили его в насилии. С обвинениями Шнайдерман не согласился, однако признал, что подобное помешает ему дальше исполнять свои профессиональные обязанности.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман подал в отставку после того, как в статье журнала The New Yorker были опубликованы обвинения в насилии против него от четырех женщин. Об этом пишет "Интерфакс".
Шнайдерман подчеркнул, что не согласен с обвинениями, однако они могут помешать его дальнейшей профессиональной деятельности. Он также заявил, что для него было честью "служить жителям штата Нью-Йорк".
Обвинения женщин в адрес Шнайдермана касались, как они выразились, побоев и запугиваний. С каждой из них экс-генпрокурор штата состоял в близких отношениях.
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