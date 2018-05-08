В Красноярске горел Дворец спорта

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В Красноярске горел находящийся на реконструкции к Универсиаде-2019 Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Пожар начался из-за загоревшегося силового кабеля в шахте лифта и охватил 250 квадратных метров здания. Погибших и пострадавших нет.

В Красноярске потушили пожар во Дворце спорта имени Ивана Ярыкина, который находился на реконструкции к Универсиаде-2019, сообщает "Интерфакс".

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание силового кабеля в шахте лифта. Погибших и пострадавших нет.

Реконструкция во Дворце, который был построен в 1981 году, началась в 2016 году. Сдать отремонтированный объект - с ледовой ареной - планировалось в 2018 году. Пока не известно, повлияет ли пожар на сроки сдачи объекта.

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