Экс-член политбюро ЦК Компартии КНР получил пожизненный срок за взятки

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Бывший член Политбюро ЦК Компартии Китая Сунь Чжэнцай приговорен к пожизненному заключению за взятки и использование служебного положения в корыстных целях. Он незаконно присвоил себе около 26,7 миллиона долларов.

Первый Народный суд средней ступени города Тяньцзинь в Китае осудил пожизненно бывшего члена политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая Сунь Чжэнцая, сообщает ТАСС.

Чжэнцай обвиняется в коррупции и использовании служебного положения в корыстных целях. Сообщается, что он незаконно присвоил себе около 26,7 миллиона долларов. Также суд постановил конфисковать все его имущество. Обвиняемый полностью признал свою вину и не собирается обжаловать решение суда.

Как сообщает "Интерфакс", 54-летний Сунь Чжэнцай мог стать в будущем преемником Си Цзиньпина на посту генсека ЦК и председателя КНР.

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