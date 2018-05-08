В Москве состоится встреча заместителей глав МИД России и Японии

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11 мая в Москве пройдет встреча заместителей глав МИД России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори. Будет обсуждаться вопрос хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Обе стороны выражают заинтересованность в успешном завершении мирных переговоров по поводу островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.

В Москве 11 мая пройдет очередной раунд переговоров между Россией и Японией, заместители глав МИД двух государств обсудят совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах. Об этом сообщают "Известия".

Российскую сторону будет представлять Игорь Моргулов, японскую - Такэо Мори. Моргулов уже выразил надежду на "значимость" грядущих переговоров, а его японский коллега заявил, что ожидает "значительного продвижения к заключению мирного договора".

Ранее российская сторона отмечала, что процесс урегулирования разногласий находится лишь "в самом начале своего пути". Также высказывалась озабоченность в связи с укреплением военно-политического союза между Японией и США.

В настоящее время неурегулированным остается конфликт между Россией и Японией из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Процесс тянется с окончания Второй мировой войны.

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