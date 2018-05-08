МЧС поделилось подробностями обрушения пятиэтажки в Саратове

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Вечером в понедельник, 7 мая, на улице Строителей в Саратове обрушилась кирпичная кладка пятиэтажки. Информации о пострадавших нет. Обрушение произошло на площади в 100 квадратных метров. Здание не находилось в аварийном состоянии. На месте работают 268 человек и 40 единиц техники.

В Саратове 7 мая из пятиэтажного жилого дома на улице Строителей эвакуировали 150 человек после обрушения. Представители регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций рассказали подробности произошедшего, передает РИА "Новости".

Стало известно, что частично рухнула кирпичная кладка дома. Площадь обрушения составила 100 квадратных метров. В настоящее время на месте работают 268 человек и 40 единиц специальной техники.

Фактически в доме проживали 119 человек, информации о пострадавших нет. Всех желающих разместили в гостиницах. Отдельно отмечается, что здание не находилось в аварийном состоянии.

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