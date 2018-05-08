Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера

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Во вторник Госдума рассматривает кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Предложение о его назначении накануне выдвинул Владимир Путин. Это пленарное заседание - первое после трёхнедельного перерыва. Дмитрий Медведев выступит с докладом и ответит на вопросы парламентариев. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заседание может посетить Владимир Путин.

Во вторник в Государственной Думе важнейшее заседание. На нем будет обсуждаться единственная и, без преувеличения, влияющая на дальнейшее развитие всей страны тема – кто возглавит правительство. Сразу же после инаугурации избранного президента кабмин подал в отставку – так положено по закону. На пост председателя правительства Владимир Путин внес в парламент кандидатуру Дмитрия Медведева. Он уже прибыл на Охотный ряд. Сейчас Медведев находится в статусе исполняющего обязанности председателя правительства. До голосования он должен встретиться с парламентскими фракциями, передает "ТВ Центр".

Обе эти фракции обещают сформировать свою позицию относительно утверждения кандидатуры Медведева только после обстоятельной беседы с ним. Еще в апреле, когда кабмин отчитывался перед Государственной Думой за 6 лет своей работы, КПРФ и "Справедливая Россия" жестко раскритиковали его работу, говоря о недостаточном прорыве в экономике и неправильном, на их взгляд, распределении бюджетных средств. В ЛДПР заявили о готовности поддержать Медведева.

Накануне Дмитрий Медведев провел консультации с "Единой Россией". Он является председателем этой партии и заручился стопроцентной поддержкой ее членов в ходе сегодняшнего голосования.

Дмитрий Медведев рассказал, с кем хотел бы работать в кабмине. Первым его заместителем может стать в данный момент исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов. В новом правительстве он также займется экономикой и финансами, а председатель Счетной палаты Татьяна Голикова - социальной политикой, пенсионной системой и здравоохранением. Курировать сельское хозяйство, по мнению Медведева, мог бы Алексей Гордеев. Он 10 лет отработал на посту главы Минсельхоза, затем был губернатором Воронежской области.

Вопросами промышленности и энергетики может заняться Дмитрий Козак. Ранее в сфере его ответственности были вопросы регионального развития. Ольга Голодец вместо социальной политики займется культурой и спортом. Виталий Мутко, ранее курировавший спорт, теперь будет отвечать за строительство и региональную политику. Замминистра обороны Юрий Борисов может стать вице-премьером, курирующим ВПК.

Ранее занимавшего пост первого замруководителя аппарата кабмина Максима Акимова Медведев предложил назначить вице-премьером по вопросам транспорта, связи и цифровой экономики.

Голосование по кандидатуре главы правительства состоится после обеда. Учитывая, что у "Единой России" большинство кресел в парламенте, сюрпризов ждать не стоит. Накануне пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Владимир Путин собирается посетить заседание Государственной Думы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".