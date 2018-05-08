Минобороны опубликовало новую подборку архивных документов

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В преддверии Дня Победы Минобороны опубликовало уникальные архивные документы - личные дела, наградные листы, фотографии героев Великой Отечественной. Их подвиги легли в основу знаменитых советских фильмов о войне. На этих кинолентах выросли целые поколения. Спустя десятилетия после тех страшных событий герои Красной армии вновь оживают на экранах.

Они не играли роли. А проживали жизнь. Сначала на фронтах. После победы на экране. Этот фильм о себе, о войне, о любви. И ненависти к фашистам, которые и прозвали советских летчиц "ночными ведьмами". Режиссер Евгения Жигуленко в 46-ом бомбардировочном полку - командир звена. Ее лента - о боевых подругах. У каждой из которых был свой прототип. И сотни боевых вылетов. Реальных и крайне опасных. А еще были слезы. И траур по погибшим девчонкам. В 1943 не вернулась с задания младший лейтенант Глашенька Каширина. За каждую смерть боевые подруги жестоко мстили. 15 советских летчиц за совершенные подвиги в борьбе с фашистами удостоены звания героя Советского Союза. В том числе и сама режиссер фильма Евгения Жигуленко.

Десятки фотографий, сотни донесений и оперативных сводок. За ними - тысячи судеб. Накануне дня победы Минобороны опубликовало уникальные исторические документы, часть из которых еще вчера была под грифом "секретно". В каждом отчете - документальный рассказ сухим телеграфным стилем. О событиях и людях. Но благодаря кино страна и мир узнали о подвиге советских танкистов на Курской дуге, пехотинцев - при форсировании Днепра, неравных сражениях подводников с кораблями Вермахта на море. Александр Милюков, сценарист фильма "Экипаж машины боевой" в Берлине таранил своим танком позиции фашистов. А под Прохоровкой вместе с товарищами уничтожал в дуэлях немецкие "тигры". Сообщения из документов стали основой фильма о том, как наши солдаты за два дня в июле 1943 года отбили 11 яростных атак.

Писатель Юрий Бондарев форсировал Днепр. "Батальоны просят огня" - это фильм по мотивам его книг. В каждом эпизоде - подвиг. Фронтовой и через десятилетия - экранизированный. Как рядового, связиста Латыкина, который оставшись один, в тумане расстреливал немцев из автомата и под шквальным огнем артиллерии обеспечивал связь передовой со штабом фронта.

Леонида Быкова на фронт не взяли. Из-за маленького роста и возраста. Но так рассказать о последних минутах жизни взвода лейтенанта Петра Широнина в фильме "Аты-баты шли солдаты" мог только он. По злой иронии, эта лента стала и последней в биографии великого актера и режиссера. Март 1943-го. С одним противотанковым ружьем и пушкой у деревни Тарановка на Харьковщине 25 солдат несколько дней срывали наступление бронетехники нацистов.

В жесточайшем бою враг потерял половину своей колонны. Из взвода Широнина, в живых осталось только 4 бойца. Погибших похоронили в братской могиле. Каких и сегодня еще сотни. Благодаря открытым архивам и работе фронтовиков - режиссеров и сценаристов, внуки и правнуки знают, как сражались за родину их деды.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".