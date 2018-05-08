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Мэр столицы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в канун годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Память погибших в Великой Отечественной войне почтил Сергей Собянин. Он возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади, передает "ТВ Центр".

В церемонии также приняли участие заместитель мэра Пётр Бирюков, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, руководитель городского совета ветеранов Владимир Долгих, глава столичного комитета ветеранов генерал-майор Иван Слухай, а также представители молодежных организаций и религиозных конфессий. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.